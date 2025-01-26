Bursa'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Altınova Mahallesi 1. Kader Sokağı'ndaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.