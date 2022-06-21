Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tekstil atölyesinde başlayıp 2 eve sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tekstil atölyesinde başlayıp 2 eve sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Gümüştepe Mahallesi İpekyol Sokak'ta tekstil atölyesinin elektrik aksamında başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek önce binayı sardı ardından yanında bulunan 2 katlı 2 ayrı eve sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla evlerde yaşayanlar ve bu evlere ait küçükbaş hayvanlar bulundukları yerden tahliye edildi. Zaman zaman çökmelerin yaşandığı tekstil atölyesi kullanılamaz hale gelirken, yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında kimsenin etkilenmediğini, ağılda bulunan hayvanların da tahliye edildiğini aktardı. Sizce asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? #AsgariÜcret | #Zam — Haberler (@Haberler) June 20, 2022 AA / Mustafa Bikeç - Güncel İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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