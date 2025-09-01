Bursa'da Tekel Bayisine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 2 Şüpheli Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Uğur T.'nin işlettiği tekel bayinin önüne otomobil ile gelerek tabancayla ateş açarak dükkan sahibini yaralayan 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aracı kullanan G.T. (23) adli kontrolle serbest bırakılırken, Serkan Akın (34) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 BCV 775 plakalı otomobille Uğur T.'nin işlettiği tekel bayisinin önüne gelen iki şüpheli araçtan inip, tabancayla ateş açarak iş yeri sahibini yaraladı. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Uğur T. yığılırken, şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Uğur T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliler, yaklaşık 2 saat sonra Yeniceköy Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aracı kullandığı belirlenen G.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, tabancayla ateş ettiği tespit edilen Serkan Akın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.