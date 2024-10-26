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Bursa'da Tek Tekerlek Üzerinde Giden Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Bursa'da Tek Tekerlek Üzerinde Giden Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletle tek tekerlek üzerinde giden sürücü, dengesini kaybederek yere düştü ve sürüklendi. Kaza anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'da, motosikletle tek tekerlek üzerinde ilerleyen sürücü kaza yaptı. Sürücünün motosikletten düşüp sürüklendiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Profesör Tezok Caddesi'nde seyir halindeyken hızlanan motosiklet sürücüsü tek tekerlek üzerinde gösteri yapmaya başladı. Daha sonra dengesini kaybeden sürücü, sırtüstü yere düşüp yerde sürüklendi. Motosiklet de yola savruldu. Kaza anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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