Bursa'da Tek Tekerle Motosikletle Trafiği Tehlikeye Atan Sürücü Kamerada

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, plakasız motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyen bir sürücü, trafikte tehlikeli anlar yaşattı. Olay, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve polis, sürücüyü tespit etmek için soruşturma başlattı.

BURSA'da motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyip, trafiği tehlikeye atan sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde plakasız motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye attı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri, sürücünün kimliği tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
