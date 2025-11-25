Bursa'da Tek Tekerle Gezen Motosikletli Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı
Bursa Yıldırım ilçesinde plakasız motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, trafikte tehlikeye yol açtı. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
BURSA'da motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyip, trafiği tehlikeye atan sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde plakasız motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye attı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri, sürücünün kimliği tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel