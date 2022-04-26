Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (7) - Haberler

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Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (7)

Demirören Haber Ajansı - Semih Şahin - Güncel
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Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (7)

KAZA KIRIM EKİBİ OLAY YERİNDE İNCELEME BAŞLATTIBursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşmesi sonucu pilot Furkan Otkum ile eğitim alan Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından Ankara'dan hareket eden kaza kırım ekibi olay yerine geldi.

KAZA KIRIM EKİBİ OLAY YERİNDE İNCELEME BAŞLATTI

Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşmesi sonucu pilot Furkan Otkum ile eğitim alan Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından Ankara'dan hareket eden kaza kırım ekibi olay yerine geldi. Kaza kırım ekibinde bulunan uzmanlar, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.  

Semih ŞAHİN/BURSA, -


Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

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