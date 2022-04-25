Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (3)

BURSA (DHA) - UÇAK EĞİTİM SIRASINDA DÜŞMÜŞ

Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşmesi sonucu pilot Furkan Otkum ve eğitim alan Murat Avşa hayatını kaybetti. Otkum'un özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve eğitim programları kapsamında pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi. Ayrıca Otkum'un farklı zamanlarda kullandığı uçak kullanma görsellerini de sosyal medyada paylaştığı görüldü. Murat Avşa'nın ise uçuş eğitimi aldığı öğrenildi.