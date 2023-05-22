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Bursa'da Tehlikeli Yolculuklar Kamerada

Bursa'da Tehlikeli Yolculuklar Kamerada

Güncel Haberler

Bursa'da sürücülerin hem kendilerini, hem de başkalarının canını hiçe sayarak trafikte ilerlediği anlar kameraya yansıdı. İnegöl'de yük dolu bir kamyonetin kasasında seyreden kişiler kilometrelerce ilerledi. Soğukkanlı kişilerin kazaya davetiye çıkardığı anlar ise herkesi şaşkına çevirdi.

Bursa'da sürücülerin hem kendilerini, hem de başkalarının canını hiçe sayarak trafikte ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da açık kasa kamyonete fazla malzeme yükleyerek merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen sürücü, diğer araç sahiplerine korku dolu anlar yaşattı. Bir süre ilerlediği görülen kamyonetin üzerindeki ipler gevşeyince malzemeler caddeye düştü. Bir diğer görüntüde ise motosikletin yanındaki sepete oturan kişi ölüme adete davetiye çıkardı. Hiçbir güvenlik tedbiri almadan dakikalarca seyir eden sürücü, hem kendisinin hem de arkadaşının canını hiçe saydı. Başka bir görüntüde ise İnegöl'de yük dolu bir kamyonetin kasasında seyreden kişiler kilometrelerce ilerledi. Soğukkanlı kişilerin kazaya davetiye çıkardığı anlar ise herkesi şaşkına çevirdi.

O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi İnegöl İzmir Bursa Güncel Haberler

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