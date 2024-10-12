Bursa'da Tehlikeli Yolculuk: Patineli Gençler Otobüsün Arkasında
Bursa'nın İnegöl ilçesinde patenleriyle bir otobüsün arkasına tutunarak giden dört genç, trafikteki tehlikeli yolculuklarıyla dikkat çekti. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
BURSA'da otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 4 genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İnegöl ilçesinde patenli 4 genç, seyir halinde olan bir halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğe aldırış etmeden ilerleyen patenli 4 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Trafikteki tehlikeli yolculuk, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.