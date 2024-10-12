Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Tehlikeli Yolculuk: Patineli Gençler Otobüsün Arkasında

Bursa'da Tehlikeli Yolculuk: Patineli Gençler Otobüsün Arkasında
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde patenleriyle bir otobüsün arkasına tutunarak giden dört genç, trafikteki tehlikeli yolculuklarıyla dikkat çekti. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'da otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 4 genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesinde patenli 4 genç, seyir halinde olan bir halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğe aldırış etmeden ilerleyen patenli 4 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Trafikteki tehlikeli yolculuk, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Cep Telefonu Güvenlik 3-sayfa Ulaşım İnegöl Güncel trafik Yaşam Bursa

İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor

Pilotlar bulutlardan kaçmak için havada tur attı

 Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

İran, İsrail korkusuyla tüm cihazları yasakladı
Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya Danimarka maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İspanya Danimarka maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.