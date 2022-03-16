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Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Altıparmak caddesinde patenli bir gencin otobüsün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Sürücülerin tepkilerine rağmen tehlikeli yolculuğa devam eden genç pes dedirtti.

Genç otobüsü bıraktıktan sonra ise hızla gözden kayboldu.

(Abdullah Uğur/ İHA)

Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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