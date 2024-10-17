Bursa'da Tefecilere Operasyon: 6 Kişi Gözaltında

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda aynı aileden 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 23 kişiyi, 25 milyon TL zarara uğrattığı öğrenildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri tarafından, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 15 Ekim'de 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda; D.A., H.A., L.A., F.A., M.A. ve Y.A. isimli şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin, mağdurları, faizle para verip borçlandırdıktan sonra, karşılığında zorla yüksek meblağda senet imzalatıp, borçlarını ödemelerine rağmen senetleri vermeyip icra takibi başlattıkları belirlendi. Darp ve tehdit de edilen 23 kişinin, yaklaşık 25 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Evlerindeki aramalarda 1 tabanca, 62 mermi ile toplam 2 milyon 805 bin TL'lik 9 adet senet ele geçirilen ve aynı aileden olduğu belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.