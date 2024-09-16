Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Taziye Dönüşü Minibüs Kazası: 10 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde taziyeden dönen iki ailenin içinde bulunduğu minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır, 2'si çocuk toplam 10 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde taziyeden dönen 2 ailenin içinde olduğu minibüsün bariyerlere çarptığı kazada, 1'i ağır, 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu Kurşunlu Mahallesi köprülü kavşağının altında meydana geldi. Diyarbakır'da taziyeye katılıp Bursa'daki evlerine dönen 2 ailenin içinde bulunduğu Mehmet Nur Kaplan (49) yönetimindeki 16 Z 7325 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, köprü altındaki bariyerlere çarparak dururken, minibüs sürücüsü ile araçtaki Özcan Gündüz (49), Şeyma Gündüz (25), Muhammet Gündüz (23), Hatip Gündüz (52), Muhammet Mahmut Sudey Gündüz (15), Güler Gündüz (43), Şiyar Kaplan (15), Sefanur Kaplan (43) ile Emine Özarslan (30) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Muhammet Mahmut Sudey Gündüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa İnegöl Sağlık Güncel Çocuk Bursa Kaza

Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Jandarmayı bile gizlice dinlemişler
Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda?
title