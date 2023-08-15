Bursa'da tartıştığı karısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın duruşması ertelendi

Bursa'da karısıyla tartıştığı iddia edilen ve sağlık ekibine engel olmak için evinde yangın çıkardığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık ve avukatı tahliye talebinde bulundu ancak mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için tutukluluğun devamına karar verdi.