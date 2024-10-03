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Bursa'da Tartışma Sonrası Bıçaklama: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'da Tartışma Sonrası Bıçaklama: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 16 yaşındaki H.B., tartıştığı 15 yaşındaki Y.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde H.B (16), tartıştığı Y.Ç. (15) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi, Korusu mevkisindeki ağaçlık bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ç. ile H.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.Ç., yanındaki bıçakla H.B.'yi yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Y.Ç. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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