Bursa'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldü, Diğeri Yaralı

Bursa'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldü, Diğeri Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya ilçesinde O.Ç., yolda karşılaştığı Niyazi Koyun'u bıçakla öldürdü ve yanında bulunan K.T.'yi yaraladı. Olay sonrası Niyazi Koyun hastanede hayatını kaybederken, O.Ç. gözaltına alındı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde O.Ç., yolda karşılaşıp tartıştığı Niyazi Koyun'u bıçakla öldürdü, yanındaki arkadaşı K.T.'yi yaraladı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şeref Sokak üzerinde yürüyen O.Ç., yolda karşılaştığı Niyazi Koyun ve arkadaşı K.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.Ç., yanındaki bıçakla Niyazi Koyun ve K.T.'yi yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Niyazi Koyun, kurtarılamadı; diğer yaralının tedavisi sürüyor. O.Ç. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor

Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.