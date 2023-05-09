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Bursa'da tarlaya devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı

Bursa'da tarlaya devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı

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Bursa'da lastiğinin patlamasıyla tarlaya devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı.

Bursa'da lastiğinin patlamasıyla tarlaya devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı.

Karacabey ilçesi yönüne giden ve işçi servisi olarak hizmet veren Yusuf Ergüneş idaresindeki 16 S 8627 plakalı minibüsün lastiği, Bursa- Balıkesir kara yolunun Çingençeşme mevkiinde patladı.

Kontrolden çıkan minibüs, takla atarak yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi.

Kazada, aralarında Ergüneş'in de olduğu 8 kişi yaralandı.

Bazıları minibüsten tarlaya düşen yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karacabey Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel

Balıkesir Karacabey Bursa Güncel Haberler

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