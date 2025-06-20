Bursa'da Tarladan Ormana Sıçrayan Yangın 2 Saate Söndürüldü
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir buğday tarlasında başlayan yangın, ormana sıçramadan 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 21 araç ve 73 personel katıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
2 SAATTE KONTROL ALTINDA
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi'nde buğday tarlasında başlayarak, ormana sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 21 araç ve 73 personelle müdahale edildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel