Bursa'da Tarladan Ormana Sıçrayan Yangın 2 Saate Söndürüldü

Bursa'da Tarladan Ormana Sıçrayan Yangın 2 Saate Söndürüldü
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir buğday tarlasında başlayan yangın, ormana sıçramadan 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 21 araç ve 73 personel katıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

2 SAATTE KONTROL ALTINDA

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi'nde buğday tarlasında başlayarak, ormana sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 21 araç ve 73 personelle müdahale edildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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