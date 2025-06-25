Bursa'da Tarlada Yangın: İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale ile Kontrol Altına Aldı

Bursa'da Tarlada Yangın: İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale ile Kontrol Altına Aldı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlada çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kazancı bölgesinde bulunan bir tarlada bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına İnegöl ve Kestel'den çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Çevredekilerin tankerlerle yardım ettiği yangın, yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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