Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Tarlada Çıkan Yangın Kavgaya Dönüştü

Güncel Haberler

Bursa'da bir tarlada çıkan yangın nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da bir tarlada çıkan yangın ortalığı boks ringine çevirdi. İki grup arasında yangın nedeniyle başlayan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, o anlar kameraya yansıdı.

Merkez, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bulunan bir tarlada yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede söndürürken, iddaya göre, yangın nedeniyle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya tutuşan kişiler ortamı bir anda boks ringine çevirdi. Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameraya yansırken, çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle kavga son buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title