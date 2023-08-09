Bursa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit Boğazı'nda meydana geldi. Bozüyük ilçesinden tarım işçilerini İnegöl'e götüren Kasım Toprak (43) yönetimindeki 23 ABV 356 plakalı minibüs, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenen araç, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araçtaki akraba olan tarım işçileri Nura Toprak (62), Ali Toprak (57), Müzeyyen Toprak (18), Bahar T. (17), Asmin T. (13), 3 yaşındaki Yusuf T., 2 yaşındaki Mukaddes T., 4 yaşındaki Ali T. ve 1 yaşındaki Berfin T. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, trafik ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA