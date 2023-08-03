Bursa'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı: 3 ölü, 11 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin tarlaya savrulması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken bir kişi yolda hayatını kaybetti.