Bursa'da Tarım Alanında Yangın Çıktı
Bursa Çevre Yolu yakınlarında bir tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ekipleri, yangının yayılmaması için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Bursa'da tarım alanında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Bursa Çevre Yolu İsmetiye Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına 2 helikopter ve 6 arazözle müdahale ediyor.
Yerleşim yerine yakın bölgedeki yangının evlere sıçramaması için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel