Bursa'da Tarım Alanında Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Bursa'da Tarım Alanında Başlayan Yangın Ormana Sıçradı
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Bursa'da tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerde bulunuyor. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle bazı ev sahipleri evlerini boşalttı.

Bursa'da tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı.

Bursa Çevre Yolu İsmetiye Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler, yakındaki ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 helikopter, 1 insansız hava aracı, 14 arazöz, 41 araç ve 139 personelle müdahale ediyor.

Yerleşim yerine yakın bölgedeki yangın nedeniyle bazı ev sahipleri evlerini boşalttı.

Mahalle sakinlerinin telaş yaşadığı yangında, ahırlardaki hayvanlar da çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

"Büyük oranda kontrol altında"

Orman Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada, "Orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir." denildi.

Yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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