Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Cem Şan - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen R.Ö. ve İ.A'nın tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kültür varlıklarını satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, R.Ö'nün Keles ilçesindeki tarlasında izinsiz kazı yaparak çıkarttığı objeleri satmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Bölgede yapılan aramada yaklaşık 100 metrekarelik alanda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen döşenmiş mozaik kalıntıları, 4 mezar steli ve bir manastıra ait olduğu sanılan yaklaşık 5 ton ağırlığında mermer kaide ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A. ifadesinin ardından, R.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Cem Şan - Güncel

Jandarma Keles Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title