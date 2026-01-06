Haberler

Bursa'da tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında tarihi eser niteliğinde birçok obje ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda obje ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında, durumundan şüphelenilen bir kişinin ikametinde arama yapıldı.

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 tabanca, 4 tüfek, 1 mühür, 1 küp, 1 obje, 3 hançer ile 3 tüfek aparatı ve 1 barut doldurma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
