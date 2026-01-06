Bursa'da tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında tarihi eser niteliğinde birçok obje ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında, durumundan şüphelenilen bir kişinin ikametinde arama yapıldı.
Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 tabanca, 4 tüfek, 1 mühür, 1 küp, 1 obje, 3 hançer ile 3 tüfek aparatı ve 1 barut doldurma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel