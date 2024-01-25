Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu: 47 Adet Sikke ve Tarihi Obje Ele Geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üzerinden 47 adet sikke ve tarihi obje çıkan zanlı gözaltına alındı.

Tuz Pazarı Mahallesi Haşimişcan Caddesi'nde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, ceketinin cebinde kabarıklık olduğu için durumundan şüphelendikleri Enes Ü'yü (36) durdurdu.

Üzerinde yapılan aramada plastik kutunun içinde 47 adet sikke ve tarihi obje ele geçirilen şüpheli, gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.