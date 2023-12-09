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Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda materyal ve tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ö, A.Ö. ve S.E.Ö'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine takip başlattı.

Çalışmalar neticesinde, Panayır Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, define aramak için kullanılan çok sayıda materyal, 46 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait fişekler, patlayıcı maddeler ve çeşitli aletler ele geçirildi.

Ekipler, adresteki 3 kişiyi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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