Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de durdurulan bir otomobilde tarihi eser niteliğinde 27 sikke ve obje ele geçirildi. Sürücü S.C. gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde tarihi eser niteliğinde obje ile 27 sikke ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü S.C. (46) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. S.C. yönetimindeki otomobilde arama yapan ekipler, 27 tarihi eser olduğu değerlendiren sikke ve obje ele geçirdi. Aracın bagajında dedektör de bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.C., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

Megakentte yoğun trafik! Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.