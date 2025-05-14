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Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1013 Sikke Ele Geçirildi

Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1013 Sikke Ele Geçirildi
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Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişinin evinde 1013 adet altın, gümüş sikke ve Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen R.Ö.'nün (66) evine yapılan baskında, Fatih Sultan Mehmet ve Napolyon gibi hükümdarların dönemlerine ait 1013 altın ve gümüş sikke ile kağıt para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesinde yaşayan R.Ö.'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığına dair istihbarat aldı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon için harekete geçti. Şüphelinin evine dün sabah saatlerinde baskın yapan ekipler, yaptıkları aramalarda Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, Fransız İmparator Napolyon gibi hükümdarların dönemlerine ait 1013 adet altın, gümüş ve kağıt para geçirildi. Eserlerden 887'in gümüş, 122'sinin altın sikke, 4'ünün de Osmanlı Dönemi'ne ait kağıt para olduğu belirlendi. Eserlerin incelemelerin ardından Bursa Kent Müzesi'ne teslim edileceği öğrenilirken, R.Ö. gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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