Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesinde yaşayan H.İ.A. ve İ.A'nın, sikke ve çeşitli objeler satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Kestel ilçesinde tarih eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeleri satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen 282 sikke, 7 kulplu kolye ucu, 6 obje, 2 çivi, 2 yüzük, 1 düğme ve 1 imamenin incelenmek üzere Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Gözaltın alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / Uğur Ulu - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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