Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 3 Obje Ele Geçirildi
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, tarihi eser olarak değerlendirilen 3 obje ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, çeşitli dönemlere ait olup tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kumlukalan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler N.L. ve M.K. yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel