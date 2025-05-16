Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 222 Sikke ve 41 Obje Ele Geçirildi

Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 222 Sikke ve 41 Obje Ele Geçirildi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapılan operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 222 sikke ve 41 obje ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 222 sikke ile farklı boyutlarda 41 obje ele geçirildi, olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 222 sikke ile 41 obje ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler U.S, M.E.K. ve M.İ.K. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.E.K. ve M.İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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