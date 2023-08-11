Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Hayranlıkla İncelendi

Bursa'da tarihe sözde değil, özde vefa

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni hayranlıkla izledi

BURSA - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'ni hayranlıkla inceledi. Projeyi 'resmen tarihin ihyası' olarak niteleyen Yılmaz, "Geçmişe yönelik göstermemiz gereken vefa duygusunun lafta değil de emek vererek ortaya çıkarılması kolay bir iş değil" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa'nın 40 yıllık hayali olan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi alanını gezdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem görseller üzerinde hem de alanda, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çarşı içinden geçerek, proje çerçevesinde gün yüzüne çıkarılan Sağrıcı Sungur Mescidini de inceleyen Yılmaz, projenin büyüklüğünün hayranlık uyandırıcı olduğunu söyledi.

Tarihin ihyası

Projeyi uzun zamandır Ankara'da toplantılarda Başkan Alinur Aktaş'tan dinlediğini dile getiren Yılmaz, "Hakikaten cesamet olarak, insan görünce etkileniyor. Bu resmen tarihimizin ihya edilmesi. Geçmişe yönelik göstermemiz gereken vefa duygusunun lafta değil de emek vererek ortaya çıkarılması kolay bir iş değil. Burada oluşmuş, oturmuş alışkanlıklar vardı. Burada kurulmuş bir düzen vardı. Şimdi o düzen başlangıçta bozulurken, o alışmışlıklar bozulurken, insanlarımız rahatsız olmuş olabilirler. Ama tarihimizin ihya edilmiş olmasıyla o insanlar da mutlu olacaklar. Ben sadece eline sağlık diyorum. Allah razı olsun. Tebrik ediyorum, Alinur Başkan ve ekibini, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı. İnşallah şu önümüzdeki 5-6 altı ay içerisinde de biterse burada gümbür gümbür bir açılış yaparız. Ben de Alinur Başkan'a geleceğime söz verdim" diye konuştu.

Çarşıbaşı projesi

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların gelişimiyle sürecini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak proje, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle sürüyor. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde, tarihi bölgeyi kuşatan 38 bina yıkılmış, etrafı dükkanlarla sarılı 342 yıllık Esiri Mehmet Dede Türbesi ile geçmişi 1549'a kadar uzanan Sağrıcı Sungur Mescidi gün yüzüne çıkarılmıştı. Tamamlanan Bakırcılar Meydanı, İpekhan Meydanı, Sağrıcı Sungur Mescidi ve peyzaj düzenlemeleri halkın hizmetine açılırken, 350 araçlık otoparkla ilgili imalatlar devam ediyor. Bunun yanında proje ile daha görünür hale gelen tarihi hanların dış cepheleri de restorasyonla özgün kimliğine kavuşturuluyor.