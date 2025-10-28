Haberler

Bursa'da Tarihi Camiiye Yıldırım Düştü

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan 596 yıllık Emirsultan Camii'nin kubbesine yıldırım düştü. Olay, aniden başlayan sağanak yağış sırasında gerçekleşti ve camideki elektrik sistemi devre dışı kaldı. Şans eseri, olayda yaralanan olmadı.

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan 596 yıllık tarihi Emirsultan Camii'nin kubbesine yıldırım düştü. O anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarından Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kentte aniden başlayan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler tarihi Emirsultan Camii'nin ana kubbesine isabet etti. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen olay çevrede korkuya yol açtı. Yıldırım düşmesiyle camideki elektrik sistemi devre dışı kalırken, avize ve aydınlatmalar söndü. Cami içinde bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber: Barış YILMAZ Kamera: BURSA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
