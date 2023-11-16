Bursa'da Tarihi Aşevinin Kurşun Levhaları Çalındı

Bursa'da 3 şüpheli, tarihi aşevinin kurşun levhalarını gözüne kestirdi. Kurşun levhaları çalmak için Örümcek Adam gibi önce balkona, ardından ağaca tırmanan şüpheliler, çaldıkları levhaları aşevinin çatısından alıp hurdacıya sattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, hurdacıya ise 15 bin lira ceza kesilip iş yeri mühürlendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde bulunan tarihi Mollarap Aşevi'nde meydana geldi. Enis A. (39), yanında bulunan Coşkun Ç. (36) ve Orhan V. (34) ile birlikte bankta oturdukları sırada tarihi mekanın tepesindeki kurşun levhaları gözüne kestirdi. Aralarında konuşan şüpheliler, levhaları çalmak için adeta Örümcek Adam gibi önce balkona, ardından ağaca tırmanarak çatıya çıktı. Tarihi mekanın levhalarını söken 3 arkadaştan 2'si aşağı indi. Tepede kalan Enis A. ise, söktükleri levhaları tek tek aşağıda bekleyen Coşkun Ç. ve Orhan V.'ye attı. Malzemeleri çalan 3 şüpheli, hurdacılık yapan Çağatay K.'ye sattı.

Dükkanından oldu

Kurşun levhaların çalındığını gören aşevi sorumlusu durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için düğmeye bastı. 3 şüpheliyi adım adım takip eden Bursa polisi hırsızları bir günde yakalarken, malzemeleri alan hurdacıyı da tespit etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli ve hurdacı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hurdacı Çağatay K.'nin (28) dükkanına Maliye Bakanlığı tarafından 15 bin lira ceza kesilip, mühür vuruldu.

Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA