Bursa'da Tarihi Aşevinin Çatısındaki Kurşun Levhaları Çalan Şüpheliler Yakalandı

Bursa'da tarihi aşevinin çatısındaki kurşun levhalarını çalan 2 şüpheli ile bunları satın alan hurdacı gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 04.00 sıralarında Mollaarap Mahallesi'ndeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait tarihi aşevinde meydana geldi. 3 kişi, tırmandıkları aşevinin çatısındaki kurşunları levhaları çalıp, kaçtı. İhbar sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bazı levhaların çalındığını, bazılarının da sökülüp, istiflendiğini belirledi.

Şüphelilerin 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kayıtları bulunan Enis A. (39), Orhan V. (34) ve C.Ç. (36) olduğunu tespit edildi. Enis A. ile Orhan V., metruk binada yakalanırken, diğer şüpheli aranıyor. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgularında suçlarını kabul edip, çaldıkları levhaları Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde hurdacılık yapan Çağatay K.'ye (28) sattıklarını söyledi. Bunun üzerine hurdacı da gözaltına alındı; iş yeri de mühürlendi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

?Öte yandan hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 şüphelinin aşevine gelip, birinci kat balkonundan çıkarak, ağaca tırmandıkları ardından da çatıya ulaştıkları görüldü. Diğer şüphelinin de aşevinin bahçesinde bekleyip, çatıdan sökülen kurşun levhaları dışarı çıkarması görüntülerde yer aldı.