Haberler

Bursa'da Tam Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da saatteki hızı 105,5 kilometreyi bulan fırtına, binaların çatılarının uçmasına ve park halindeki araçların zarar görmesine neden oldu. Valilik, vatandaşları olası olumsuz durumlara karşı uyardı.

1) BURSA'DA TAM FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BURSA'da saatteki hızı 105,5 kilometreye ulaşan tam fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu. Park halindeki bir kamyonetin rüzgarla birlikte hareket ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da etkili olan tam fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 105,5 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Büyük bir gürültüyle sokağa düşen çatı altında kalan bir otomobil hasar aldı. Merkez Osmangazi ilçesinde de bir iş yerinin önünde park halinde olan kamyonet, rüzgarla birlikte hareket etti. İş yeri çalışanının koşarak direksiyona geçip durdurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'da fırtınanın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken Valilik, olası olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Guendouzi'den gelecekle ilgili net mesaj

Taraftarlara seslendi! Gecenin kahramanından bomba mesaj
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Guendouzi'den gelecekle ilgili net mesaj

Taraftarlara seslendi! Gecenin kahramanından bomba mesaj
Kahreden son! Fırtınada yüzmek için girdiği denizden çıkamadı

Kahreden son! Fırtınada yüzmek için girdiği denizden çıkamadı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş