Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Taksiciyi Darbeden Zanlı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bindiği taksinin şoförünü darbedip araçtan indirmeye çalışan zanlı gözaltına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bindiği taksinin şoförünü darbedip araçtan indirmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.

Taksici H.T. (40), Atıcılar Mahallesi'nde Ufuk İ. ve başka bir kişiyi aracına aldı. Birkaç yere uğradıktan sonra Ufuk İ'nin başka bir adrese gitmek istemesi üzerine H.T'nin, evde çocuklarının beklediğini belirterek "Nerede inmek istiyorsanız orada bırakayım sizi." demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

H.T'yi darbeden Ufuk İ, onu araçtan indirmeye çalıştı. Bu sırada taksisini hareket ettiren H.T, bölgeden uzaklaştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alınan Ufuk İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Araç iç güvenlik kamerasının kayıtlarında, Ufuk İ'nin H.T. ile aralarında geçen diyaloğun ardından onu darbettiği görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Bursa Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

 Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

 Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı

Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title