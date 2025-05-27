Bursa'da Taksiciden Babacan'a Sert Eleştiri: 'Sürünüyoruz'

Bursa'da Taksiciden Babacan'a Sert Eleştiri: 'Sürünüyoruz'
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Bursa'da Taksiciden Babacan'a Sert Eleştiri: 'Sürünüyoruz'
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da bir taksiciyle yaptığı konuşmada, vatandaşın ekonomik sıkıntılarını dinledi. Taksici, 'Kemerleri sıka sıka delik kalmadı' diyerek zor durumlarını dile getirdi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Bursa ziyaretinde "Sürünüyoruz" diyen taksici, "Kemerleri sıka sıka delik kalmadı, bir dirhem bir çekirdek kaldık" dedi. Babacan'ın, "Sabredin, diş sıkın diyorlar…" sözü üzerine de ağzını gösteren taksici, "Kalmadı bak, ne ağızda ne cepte" diyerek ağzını ve cebini gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bursa'da vatandaşları dinledi. Ali Babacan'ın, "Bu iktidardan bıktık artık, sürünüyoruz" diyen taksiciyle diyaloğu şöyle:

Babacan: İlk seçimde inşallah değişecek.

Taksici: Biz sizi önceden biliyoruz, yapmış olduğunuz hizmetleri biliyoruz, artık gelmenizi istiyoruz, bekliyoruz.

Babacan: Hazırlanıyoruz, pırıl pırıl işi bilen ekibimiz var. Memleketin dürüst ve ehil insanlar tarafından yönetilmesi lazım.

Taksici: Millet olarak refah olmamız lazım. "Oh" dememiz lazım, diyemiyoruz. Kemerleri sıka sıka delik kalmadı. Bir dirhem bir çekirdek kaldık.

Babacan: "Sabredin" diyor, "sabır diyor", değil mi ülkeyi yönetenler? Millet dişini sıkıyor ama ağızda diş kalmıyor.

Taksici: Kalmadı bak, hiçbir şey kalmadı ne cepte ne bir şey var.

Babacan: Çabuk düzelir inşallah.

Taksici: Sizi bekliyoruz başkanım.

Kaynak: ANKA / Güncel
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