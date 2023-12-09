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Bursa'da Taksi Şoförü Boynundan Bıçaklandı

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Bursa'da bir taksi şoförü, müşterileriyle yaşadığı tartışmada boynundan bıçaklandı. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA'da, 2 kişiyle aracına bindiği taksi şoförü Halil İbrahim Acar'ı, çıkan tartışmada boynundan bıçaklayan Ç.K. (15) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 7 Aralık saat 17.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Acar ile aracına müşteri olarak binen 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen bu kişilerden biri sürücü kapısını açarak tekmelerken, Ç.K. ise Acar'ı boynundan bıçakladı. Durumu gören çevredekiler yaralı taksicinin yardımına koşarken, şüpheliler ise kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Halil İbrahim Acar, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin yaptığı çalışmayla şüphelilerden Ç.K., evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Acar Aralık Bursa Güvenlik Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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