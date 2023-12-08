Bursa'da taksi şoförü bıçaklandı, şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde taksi şoförünü boynundan bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Taksi şoförü Halil İbrahim Acar'ın 16 T 0270 plakalı aracına 3 kişi bindi. Beyazıt Caddesi'ne gelindiğinde Acar ile müşterileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bunun üzerine araçtan inen müşterilerden biri, Acar'ı tekmeledi. Başka bir şüpheli de boynundan bıçakla yaraladı. Daha sonra bu kişiler kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Acar'ı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, taksiciyi bıçaklayanın Ç.K. (15) olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin de yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.