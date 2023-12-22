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Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsü Onur S. ile birlikte arkasında bulunan Hakan A. yaralandı. Yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Arapzade Mahallesi'nde seyreden Onur S. (24) idaresindeki 16 BEH 195 plakalı motosiklet, Açıkhava Tiyatrosu yanındaki yolda seyrederken karşı yönden gelen Muhammet B'nin (42) kullandığı 16 T 4738 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Onur S. ile birlikte arkasında bulunan Hakan A. (34) yaralandı.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taksinin sürücüsü Muhammet B. ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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