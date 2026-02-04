Haberler

Bursa'da taksiye alınmadığını iddia eden kadın, durağa zarar verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da taksiye alınmadığını iddia eden bir kadının, taksi durağındaki camları ve bilgisayarları kırarak 150 bin lira zarara neden olduğu olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da taksiye alınmadığını iddia eden kadının taksi durağına zarar verdiği anlar vatandaş kamerasınca kaydedildi.

Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesinde dolu olduğu gerekçesiyle taksiye alınmadığını iddia eden S.B. (32), taksi durağındaki görevliyle tartışmaya başladı.

S.B, tartışmanın ardından eline geçirdiği metal parçayla taksi durağının camlarını, bilgisayar ekranını, güvenlik kameralarını kırarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde taksi durağında yaklaşık 150 bin liralık zarar olduğu belirlendi.

Taksi durağı çalışanları S.B'den şikayetçi oldu.

S.B'nin, durağın önünde bulunan ayaklı küllükle taksi durağına saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür