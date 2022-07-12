Bursa'da taklalar attıktan sonra yanan otomobildeki sürücü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da taklalar attıktan sonra yanan otomobildeki sürücü yaralandı

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da taklalar attıktan sonra yanan otomobildeki sürücü yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aracı taklalar atan ve alev alan sürücü yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aracı taklalar atan ve alev alan sürücü yaralandı.

Furkan Kayaoğlu (27) idaresindeki 16 AIZ 914 plakalı otomobil, Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarpt ve taklalar attı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç daha sonra yanmaya başladı.

Diğer araç sürücülerinin müdahalesiyle Kayaoğlu, bulunduğu yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayaoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yanan araç ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Osmangazi Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title