Bursa'da Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı
Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İ.Ç. idaresindeki 10 ADM 59 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolu Balıkesir istikametinde Taşköprü Mahallesi mevkisinde takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.Ç. ve A.Ç. yaralandı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.