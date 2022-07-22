Bursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mahalle muhtarı, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Volkan S. (42), daha önce davalık olduğu Namazgah Mahallesi Muhtarı Ruhhan Gülnus (64) ile görüşmek üzere muhtarlığa gitti.

Muhtarlık önünde Gülnus ile karşılaşan şüpheli, davayla ilgili şikayetini geri çekmesini istedi. Volkan S, isteğinin reddedilmesi üzerine tabancayla Gülnus'a ateş etti.

Bacaklarından ve kolundan yaralanan Ruhhan Gülnus, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülnus'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Volkan S, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.