Bursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandı

AA - Uğur Ulu - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mahalle muhtarı, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mahalle muhtarı, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Volkan S. (42), daha önce davalık olduğu Namazgah Mahallesi Muhtarı Ruhhan Gülnus (64) ile görüşmek üzere muhtarlığa gitti.

Muhtarlık önünde Gülnus ile karşılaşan şüpheli, davayla ilgili şikayetini geri çekmesini istedi. Volkan S, isteğinin reddedilmesi üzerine tabancayla Gülnus'a ateş etti.

Bacaklarından ve kolundan yaralanan Ruhhan Gülnus, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülnus'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Volkan S, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Yıldırım Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title