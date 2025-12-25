Haberler

Bursa'da, husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınarak kurtuldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, husumetli iki kişi arasındaki tartışma silahlı kovalamayla sonuçlandı. B.G, E.D.'nin ateş etmesi üzerine bir mağazaya sığınarak kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir kişinin, husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

B.G, Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan E.D. ile karşılaştı.

Burada ikisi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.D, husumetlisi B.G.'yi tabancayla ateş ederek kovalamaya başladı.

B.G'nin çevrede bulunan bir mağazaya sığınarak kurşunlardan kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Polis ekipleri tarafından olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

