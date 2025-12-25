Husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınarak kurtuldu; o anlar kamerada

BURSA'da husumetlisi E.D.'nin tabancayla ateş ederek kovaladığı B.G., bir mağazaya sığınarak kurşunlardan kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. E.D. ile husumetlisi B.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, E.D. yanındaki tabancayla ateş ederek B.G.'yi kovalamaya başladı. Kurşunlardan kaçan B.G., cadde üzerinde bulunan bir mağazaya sığınarak kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.