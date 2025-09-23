Haberler

Bursa'da Tabanca ile Tartışma Kanlı Bitti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tartışma sonucu Kenan B. tarafından başından vurulan Özay A. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Kenan B. olay sonrası kaçtı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Kenan B., tartıştığı Özay A.'yı tabancayla başından vurdu. Özay A. hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kaçtı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıkan 2 kişiden Kenan B., yanında getirdiği tabanca ile Özay A.'ya ateş etti. Başından vurulan Özay A. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Özay A., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından aracıyla kaçan şüpheli Kenan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
